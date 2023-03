Nabu organisiert Entbuschungsaktion in Hochstädten

Hochstädten. Die Helferinnen und Helfer des Naturschutzbundes (Nabu) Bensheim/ Zwingenberg haben eine Teil-Entbuschungsaktion eines zum Kauf anstehenden Grundstücks erfolgreich durchgeführt.

Das betreffende Grundstück, eine ehemalige Obstbaumwiese, mittlerweile zum Teil verbuscht, liegt abseits der Wege in unmittelbarer Nachbarschaft zum Wald in Hochstädten. Mit der Entbuschung wird der Wiesencharakter wieder hergestellt und die Voraussetzungen für die Entwicklung einer artenreichen Flora und Fauna geschaffen.

Die besondere Lage ergibt sich neben der Waldrandlage (Forst), durch das kleine Fließgewässer in der Nachbarschaft, besäumt von Wiesen und Schilf und dem benachbarten Kiesbruch in dem beispielsweise der Uhu brütet und in dem Amphibien ein Refugium haben. Die zu erwartenden Veränderungen werden regelmäßig im Rahmen eines Monitoring festgehalten und evaluiert. Mit dem tatkräftigen Einsatz der Helferinnen und Helfer leistet der Nabu einen lokalen Beitrag zur Förderung der Biodiversität.

Das Projekt wird von der Nabu-Stiftung Hessisches Naturerbe gefördert und vom Kreisverband unterstützt. red/Bild: Werner Eck/Nabu