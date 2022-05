Mysteriöse Häufung von Krebsfällen

Bridgewater. Es konnte kein Zufall sein. Al Lupianos Schwester starb mit 44 Jahren an einem Hirntumor, seine Frau erkrankte zum gleichen Zeitpunkt auch an einem Hirntumor. Bei ihm selbst war vor 25 Jahren ein Hirntumor diagnostiziert worden. Es handelte sich in allen drei Fällen um eine besonders seltene und aggressive Krebsform. Was alle drei gemeinsam hatten: Sie hatten jahrelang dieselbe Schule besucht, die Colonia High School in Bridgewater, einem kleinen Ort im US-Bundesstaat New Jersey.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Lupiano, ein studierter Umwelttechniker, wollte der Sache auf den Grund gehen. Er startete im März eine Facebook-Gruppe und rief alle ehemaligen Schülerinnen und Schüler sowie Angestellte auf, sich bei ihm zu melden, sollten sie an einer ähnlichen Erkrankung leiden oder sollten sie von ehemaligen Klassenkameraden wissen, die an Krebs verstorben seien. Die Liste wuchs, inzwischen stehen mehr als 120 Namen dort. Die Mehrheit der Betroffenen hat in den Jahren zwischen 1975 und 2000 ihren Abschluss an der Schule gemacht.

Leute, die den Facebook-Eintrag lasen, riefen beim Bürgermeister der Gemeinde, John McCormac, an und wollten wissen, was dran sei an der Geschichte. McCormac kontaktierte Lupiano, und je länger die Liste der Betroffenen wurde, desto offensichtlich war, dass etwas passieren musste. Auch die Medien begannen zu berichten. Also beauftragte die Stadtverwaltung ein Umweltingenieursbüro mit der Untersuchung der Schule und des Geländes auf radioaktive Strahlung. Die Ergebnisse werden Ende Mai erwartet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Forderungen unter anderem von Eltern, nach den Osterferien auf Online-Lernen umzustellen, wurden allerdings nicht stattgegeben. Die Schule bleibt weiter offen. „Es besteht keine Gesundheitsgefahr für Studenten und Angestellte“, schrieb der verantwortliche Superintendent Joseph Massimino in einem Brief. Das zuständige Erziehungsministerium habe eine Schließung der Schule außerdem untersagt. Derweil hat das Gesundheitsministerium des Bundesstaates ein Portal eröffnet, wo sich an einem Hirntumor Erkrankte mit Verbindungen zur High School melden können.

Dass nichts weiter passiert, solange die Ergebnisse der ersten Untersuchung nicht vorliegen, sorgt allerdings für Unmut. Bang verweisen manche auf Toms River, ebenfalls in New Jersey am atlantischen Ozean gelegen, wo in den 1990er Jahren überdurchschnittlich viele Kinder an Leukämie und Hirntumoren erkrankten. Die Recherchen verliefen schleppend, es verging viel Zeit, ehe sich herausstellte, dass das Grundwasser verunreinigt war.

Die Basler Firma Ciba-Geigy, die damals in Toms River ein Werk betrieb, wo unter anderem Farbstoffe herstellt wurden, hatte Chemikalien unsachgemäß entsorgt. Später einigte sich Ciba mit einem Teil der Eltern in einem Vergleich, ohne allerdings die Schuld anzuerkennen. An dem Deal waren auch eine lokale Trinkwassergesellschaft sowie ein weiterer Chemiekonzern beteiligt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Nun also Bridgewater. In einer Petition auf change.org fordern mehr als 3300 Unterzeichner, die Aufklärung schneller voranzutreiben. Es sei gut, dass Behörden auf Landes- und Bundesebene die Gemeinde Woodbridge unterstützten. „Wir sind jedoch der festen Überzeugung, dass dies nicht ausreicht. Unsere Kinder und das Personal der Colonia High School verdienen eine stärkere Beteiligung der staatlichen und bundesstaatlichen Behörden“, heißt es in der Petition. Diese hätten die Möglichkeit eines Krebs-Clusters bereits eingeräumt. Trotzdem erfolgten keine weiteren Tests, etwa des Trinkwassers. Auch Lupiano kritisierte kürzlich in einem Interview das seiner Meinung nach zu zögerliche Vorgehen. „Offen gesagt, dies sind alles nur Lippenbekenntnisse.“

Kontaminiertes Erdreich?

Über die Gründe für die hohe Zahl an Hirntumoren kann nur spekuliert werden. Lupiano selbst hat eine These bereits aufgestellt. Wenige Meilen von der High School entfernt stand eine Anlage, in der zwischen 1943 und 1955 Plutonium für das geheime Manhattan-Projekt zum Bau einer Atombombe verarbeitet wurde. Lupiano fürchtet, das womöglich kontaminiertes Erdreich von dort beim Bau der Highschool verwendet wurde. Die Middlesex Sampling Plant schloss 1967, im selben Jahr wurde die Schule errichtet.

Kurz bevor seine Schwester starb, versprach Al Lupiano ihr: „Ich werde die Wahrheit herausfinden. Ich werde nicht eher ruhen, ehe ich Antworten habe.“