Mutmach-Lieder und Stockbrot

Bensheim. „Ich hätte nicht gedacht, dass es so schön wird und dass die Zeit so schnell vorbei geht.“ So und ähnlich lauteten die Feedbacks der teilnehmenden Kinder am letzten Tag der Kinderferienkirche. Vier Tage lang hatten sich 17 Kinder auf Einladung der Kirchengemeinde Schönberg/Wilmshausen unter der Leitung von Katja Folk (Gemeindepädagogin und Referentin für Kindergottesdienst) und Naturpädagogin Sandra Jakobi getroffen, um gemeinsam Gottes bunter Farbenkraft auf die Spur zu kommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Du bist wichtig“, „Du wirst aufgerichtet“, „Du musst nicht in deiner Angst versinken“ und „Du kannst hoffen, dass das Leben weiter geht“ – zu diesen Themen haben die Kinder Geschichten von heute mit der Handpuppe Gerda Giraffe erlebt. Jede Geschichte war verknüpft mit einer Kraftgeschichte aus der Bibel.

Vielfältiges Programm bei der Kinderferienkirche der Kirchengemeinde Schönberg/Wilmshausen – unter anderem mit Klettern und Stockbrot backen. © Gemeinde

Das Kindermutmachlied und eine Gebetsaktion zum Mitmachen rundeten die Anfangsrunden ab. Im Anschluss wurde passend zum Thema gespielt, gebaut und gebastelt. So entstanden Schiffe aus Holz, die auf den Angstwellen schwimmen können, Stehaufmännchen und Herzen.

Jeden Tag ging es ab mittags nach draußen in die Natur. So konnten die Kinder in der Schlucht klettern und erfahren, dass jede und jeder etwas gut kann und mutig sein kann. Auf einer Blumenwiese gab es Yogaübungen zum Thema „Aufrichten“, Molche und Frösche konnten bei den Naturschutz-Teichen gekäschert und Stockbrot am Lagerfeuer gebacken werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Kinder waren bei all dem mit Feuereifer dabei. Selbstverständlich wurde bei all dem auf die Coronaregeln geachtet. Drinnen durfte man sich nur mit Mundschutz aufhalten und ein Picknick musste jedes Kind selber mitbringen.

„Nächstes Jahr komme ich auf jeden Fall wieder“, sagte ein Mädchen zum Abschied. Damit es nicht erst in einem Jahr ein Wiedersehen gibt, lädt Katja Folk interessierte Eltern zu einer Expertenrunde ein, bei der gemeinsam überlegt wird, was Kinder im Grundschulalter neben der schon existierenden Familienkirche von der Kirchengemeinde brauchen.

Dabei geht es nicht darum, als Teamer gewonnen zu werden, sondern mitreden zu können, damit Hauptamtliche nicht an den Bedürfnissen von Kindern und Eltern vorbei planen. red