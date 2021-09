Mut-Tour endet auf dem Marktplatz

Bensheim. Die Mut-Tour ist ein Aktionsprogramm, das sich seit 2012 durch Deutschland bewegt und bei dem der Name Programm ist: Mutige Teilnehmende mochten anderen Mut machen, Hilfe anzunehmen und in den Dialog zu treten. Bislang haben rund 260 Menschen mit und ohne Depressionserfahrungen uber 35 000 Kilometer zuruckgelegt.

Durch tägliche Interviews mit den Medien vor Ort ist es ihnen gelungen, einen unverkrampften Umgang mit dem Thema Depression in Form von 3450 ermutigenden Berichten weiterzugeben. Nachdem die Mut-Tour 2020 überwiegend virtuell stattgefunden hat, sind die Sechserteams in diesem Sommer wieder seit dem 17. Juli in insgesamt zehn Etappen corona-konform in ganz Deutschland unterwegs. Auf Tandems und zu Fuß beim Wandern erleben sie gemeinsam Bewegung und Natur.

Mehr Aufmerksamkeit

Durch die Öffentlichkeitsarbeit geben die Teilnehmenden ihre Erfahrungen im Umgang mit der Erkrankung weiter und berichten zum Beispiel, dass das Gemeinschaftserlebnis einen positiven Einfluss auf sie hat. Auch Teilnehmende, die selbst nicht betroffen sind, profitieren von diesem Austausch und erleben Depressionserfahrungen als eine wertvolle Ressource.

Durch die Corona-Pandemie hat das Thema an Aufmerksamkeit gewonnen, da noch mehr Menschen direkt und indirekt mit psychischen Krisen konfrontiert werden.

Wahrend der Mut-Tour wird es in rund 15 Städten öffentliche Aktionen und Informationsangebote geben. An einigen Orten präsentieren sich lokale Vereine und Institutionen aus den Bereichen Psychosoziales, Sport und Gesundheit – wie am Samstag (18.) in Heppenheim und Bensheim. Dort endet die letzte Etappe gegen 15.15 Uhr auf dem Marktplatz.

Insgesamt waren dann 60 Personen in zehn Etappen unterwegs, die in Summe 3100 Kilometer zurückgelegt haben, nicht nur auf Tandems, sondern auch zu Fuß und zwei Pferden. Initiiert wurde die Aktion vor fast zehn Jahren vom ehemaligen AKG-Schüler Sebastian Burger.

Außerdem bestand und besteht immer wieder die Möglichkeit, die Tandems bei verschiedenen Mitfahr-Aktionen für ein paar Kilometer mit dem eigenen Fahrrad zu begleiten. Weitere Informationen unter https://www.mut-tour.de/dabei-sein.

Partner machen die Tour erst möglich: Trägerverein ist der bundesweit tätige Betroffenenverband Deutsche DepressionsLiga. Die drei Krankenversicherer Barmer, Techniker Krankenkasse und DAK-Gesundheit sowie die Deutsche Rentenversicherung Bund sowie die Bad-Laer-Stiftung zur Förderung des Gesundheitswesens und Kampgen-Stiftung sind Kostenträger. Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe, der Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen, der Verein Mut fordern und und der Fahrrad-Club ADFC sind Bundespartner.

Mia (30) aus Berlin fährt seit 2016 mit: „Gegen das Tabu der Depression anzutreten, ist eine gute Sache, da möchte ich am Ball bleiben. Das ist mein Hauptansporn. Durch Interviews und bei den Mitmach-Aktionen können wir viele Menschen erreichen. Mir hat es geholfen, die Depression als Teil von mir zu akzeptieren, der immer mal mehr oder weniger oder auch mal gar nicht präsent ist. Nur so kann ich damit im Alltag zurechtkommen, ohne mir für die Antriebslosigkeit noch mehr Vorwürfe zu machen.“

Bewegung unter freiem Himmel

Gerd (65) aus Leinfelden-Echterdingen fährt und wandert seit 2019 bei mit: „Bei der Mut-Tour kann ich mit anderen Betroffenen und Nichtbetroffenen in Kontakt kommen, etwas gegen die Unwissenheit beim Thema Depression tun und zeigen, dass man mit ihr zurechtkommen kann.“ Ihm gefällt auch die gegenseitige Unterstützung in der Gemeinschaft, die sich in kurzer Zeit bildet.

„Das einander Helfen und sich Akzeptieren, die Bewegung unter freiem Himmel, all das hilft mir, das Grübeln zu unterbrechen.“

Bettie (57) aus Hannover ) ist seit 2017 dabei: „Ich habe mich früh entschlossen, aus meiner Erkrankung im Freundeskreis kein Geheimnis zu machen und werbe dafür, offen Themen seelischer Gesundheit und Erkrankung anzusprechen. Tabus helfen den Betroffenen nicht, sondern beschleunigen die Negativ-Spirale, in der sich Betroffene befinden. Trotz mehrerer schwerer Depressions-Episoden habe ich gelernt, meine Rest-Symptome wie Antriebslosigkeit und gelegentliche Niedergeschlagenheit so in Schach zu halten, dass ich meinem Job nachgehen und sogar die Energie für andere erfüllende Aktivitäten aufbringen kann.“ red