Musikalisches Abendlob in Bensheim

Bensheim. In der Reihe „Chor Raum Zeit“ findet zum Abschluss des Regionalen Kirchenmusiktages am Samstag, 4. März, in Sankt Georg Bensheim um 18.05 Uhr ein musikalisches Abendlob statt, zu dem die Gemeinde Sankt Georg sehr herzlich einlädt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine nachdenkliche Stunde

Bei schöner Chormusik, tiefgehenden Texten und spirituellen Impulsen von Pfarrer Christian Stamm wird eine nachdenkliche Stunde stattfinden, heißt es in der Ankündigung.

Gesungen werden besondere Lieder aus dem Gesangbuch „Gotteslob“ und einige Chorsätze, auch aus Taizé. Die Leitung liegt bei den Regionalkantoren Jorin Sandau (Darmstadt) und Gregor Knop (Bensheim), die den Tag mit den nebenamtlichen Kirchenmusikern gestalten und auch das Abendlob an Klavier, Orgel und dirigentisch begleiten werden. red