Musikalischer Abschied von Pfarrerin Uta Voll in Gronau

Gronau. Offiziell verschiedet als Pfarrerin der Kirchengengemeinden Gronau, Zell, Schönberg und Wilmshausen wird Uta Voll am Sonntag (22.) in einem Gottesdienst um 16 Uhr von Dekan Arno Kreh in der Kirche Sankt Anna in Gronau.

Im November 2015 hatte Uta Voll ihre Pfarrstelle in Gronau angetreten, nachdem sie zuvor in Lorsch tätig war. Der Abschied von Gronau ist gleichzeitig ein Abschied von der Bergstraße, da sie zusammen mit ihrem Ehemann Konja Voll in die Hansestadt Demmin in Mecklenburg-Vorpommern zieht.

Am vergangenen Sonntag wurde Uta Voll nun musikalisch verabschiedet. In der vollbesetzten Kirche begaben sich der Posaunenchor Gronau, der Männergesangsverein Eintracht Gronau, der Singkreis Aufwind, die Sängerin Vanessa Mößinger, die Flötistin Ulrike Lamadé sowie die Organistin Ute Menschel auf eine musikalische Reise zu Ehren von Uta Voll.

Eine schöne musikalische Mischung von Mozart über Verdi bis hin zu ABBA war zu hören – und das Konzert endete passend mit dem Lied „Möge die Straße uns zusammenführen“. tn/Bild: Neu