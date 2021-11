Musikalische Vesper am Samstag

Bensheim. Die evangelische Michaelsgemeinde lädt für Samstag, 4. Dezember, um 17 Uhr zur musikalischen Vesper in die Michaelskirche ein.

Es erklingen Choralvorspiele zu Chorälen der Adventszeit von Johann Sebastian Bach in Bearbeitungen für Orgel und Trompete. Außerdem wird „Paraphrase“ von Alexandre Guilmant zu hören sein, eine Bearbeitung von Händels „Tochter Zion“ für Orgel solo.

Die Orgel spielt Eva-Maria Dreizler, an den Trompeten werden Andreas und Sebastian Dreizler zu hören sein, heißt es in einer Ankündigung der Kirchengemeinde. Die Predigt hält am Sonntag Pfarrer Christoph Bergner. red