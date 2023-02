Bensheim. Die Michaelsgemeinde lädt ein zur musikalischen Vesper am heutigen Samstag (4.) um 17 Uhr in der Michaelskirche. Auf dem Programm stehen Werke aus dem dritten Teil der „Clavierübung“ von Johann Sebastian Bach, der sogenannten „Orgelmesse“. An der Orgel spielt Wolfgang Portugall, die Predigt hält Pfarrer Markus Keller. red

