Musikalische Lesung zu Astor Piazzolla

Bensheim. Im Parktheater Bensheim ist die Künstlerin Cordula Sauter, die seit über 25 Jahren mit ihrem Akkordeon unterwegs ist, am Mittwoch, 24. November, um 20 Uhr zu sehen.

In der abwechslungsreichen musikalischen Lesung lässt die Schauspielerin und Akkordeonistin das Leben des Ausnahmekomponisten Revue passieren und spielt Piazzolla-Stücke auf dem Akkordeon. Astor Pantaleón Piazzolla, geboren 1921 in Mar del Plata, gestorben 1992 in Buenos Aires, war der bedeutendste Bandoneonspieler Argentiniens. Der Musiker, der in seiner Heimat lange um Anerkennung kämpfen musste, erfuhr diese dort erst nach vielen Jahren seines Wirkens.

Eintrittskarten gibt es unter anderem im BA-Medienhaus, Telefon 06251/100616 sowie online unter reservix.de. Veranstalter ist die Stadtkultur Bensheim. Die Vorstellung dauert rund 105 Minuten inklusive Pause. red