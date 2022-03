Musikalische Lesung: Judas – ein Verräter?

Bensheim. Gemeinsam gestalten Harald Schwaiger (re.) und Matthias Ernst eine Veranstaltung unter dem Titel „Judas – ein Verräter?“ am Sonntag, 13. März, um 17 Uhr in der evangelischen Michaelskirche in Bensheim.

Judas wird im Mittelpunkt stehen, der Jesus mit dem sprichwörtlich gewordenen Kuss verraten hat. Immer wieder haben sich Autoren und Autorinnen mit diesem Jünger beschäftigt und seine Handlungsweise neu beleuchtet. Dabei konfrontieren sie das gängige Urteil des Verrats in spannender Weise. Überraschende Aspekte kommen zum Vorschein und regen zum Nachdenken an. Der Schauspieler und Intendant Harald Schwaiger aus Dortmund liest Texte aus Walter Jens „Judas“, Amos Oz „Der Fall Judas“ und Helga Schubert „Judasfrauen“.

Der Kirchenmusiker Matthias Ernst aus Reichelsheim (Odenwald) spielt auf der Orgel Werke von Muffat, Mendelssohn und Bach. Der Eintritt ist frei. Es gelten die zum Veranstaltungstermin üblichen Hygieneauflagen. red/Bilder: Michaelsgemeinde

