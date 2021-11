Bensheim. In der Klosterkirche in der Bensheimer Innenstadt findet am Sonntag (7.) um 17 Uhr wieder eine musikalische Andacht „Sehnsucht nach Frieden“ mit dem klassischen Duo Zu Zweit (Almuth von Wolffersdorff, Gesang, Ann-Claire Lies, Klavier) statt. Es sind Lieder von Mendelssohn, Bach, Schumann zu hören.

Beim Betreten der Kirche sind die Coronaregeln zu beachten. red