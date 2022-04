Musik und Spiritualität in Bensheim

Bensheim. In der nächsten Woche finden drei musikalisch-spirituelle Veranstaltungen in der katholischen Stadtkirche Sankt Georg statt: Lichtmoment, Friedensgebet und ChorRaumZeit.

Am Dienstag (5.) um 19.30 Uhr meditieren Sabine Eberle und Gregor Knop in Text und Musik das Lied „Gib mir, Herr, mich loszusingen von der Welt und ihrem Streit“ aus dem katholischen Gesangbuch: Texthintergrund, Impulse zur Reflexion und die musikalische Darstellung in Improvisation und Gesang geben Anregungen, zur Ruhe zu kommen und das Lied in seinen Facetten in Bezug zum eigenen Leben zu setzen.

Am Mittwoch (6.) um 18 Uhr findet das nächste Friedensgebet statt: Friedenstexte und -lieder geben den Rahmen für die etwa zehnminütige Gebetszeit um den Frieden in der Ukraine und in der Welt.

Am Donnerstag (7.) findet um 19 Uhr die wegen Corona ausgefallene ChorRaumZeit des Jungen Vokalensembles statt. Das von Gregor Knop entwickelte und gestaltete Format findet in Form eines anglikanischen Evensongs statt. Die jugendlichen Sängerinnen und Sänger singen Chorwerke von Thomas Tallis, Melchior Franck und auch Gesänge aus Taizé, von Alejandro Veciana und John Rutter. Den liturgischen Teil übernimmt Pfarrer Christian Stamm.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei, es gilt Maskenpflicht. red