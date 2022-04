Musik und Literatur in schönstem Dialog

Bensheim. Höchst ungewöhnliche Triobesetzung beim achten Saisonkonzert der Kunstfreunde im Parktheater: Rund um Iwan Turgenjews Novelle „Das Lied der triumphierenden Liebe“ drehte sich dieser von rund 200 Zuhörern besuchte Abend mit der Schauspielerin Martina Gedeck (Rezitation), dem Geiger Ulf Schneider und seinem langjährigen pianistischen Duopartner Stephan Imorde.

Als klingende Turgenjew-Illustrationen dienten Kompositionen seiner unerfüllten großen Liebe Pauline Viardot-Garcia, ihres Sohnes Paul Viardot sowie der beiden französischen Meister Gabriel Fauré und Ernest Chausson. Vorgeschaltet war erneut ein von Hans Hachmann moderiertes Künstlergespräch im Eysoldt-Foyer, bei dem die entspannt plaudernde Mimin ihre vielfältig gepflegte Leidenschaft für die besonders anregende Mischform aus Lesung und Konzert deutlich machte.

Turgenjews 1881 entstandene Novelle erzählt die im Ferrara der Renaissance spielende Geschichte der adeligen Freunde Fabio und Muzio und ihrer Angebeteten Valeria, die sich im Liebeskonflikt für Fabio entscheidet und auch nach Muzios verwirrender Rückkehr Jahre später schließlich endgültig bei ihrem Gatten bleibt. Musikalisches Hauptmotiv ist das „Lied der triumphierenden Liebe“ – eine vom Orientreisenden Muzio immer wieder verführerisch eingesetzte Geigenmelodie.

Turgenjew selbst hatte Erfahrung mit einer sehr speziellen Dreiecksbeziehung: Viele Jahre nämlich verbrachte er in größtmöglicher Nähe zu seiner lebenslangen Liebe Pauline Viardot-Garcia, dem ihm ebenfalls eng verbundenen Ehemann Louis Viardot und den vier Viardot-Kindern. Diese besondere Art von Familie war ihm emotionale Heimat und unerschöpfliche Inspirationsquelle zugleich.

Mit ihrem am gemütvollen Ton alter Märchen und Legenden angelehnten Erzählstil kann Turgenjews rund einstündige Novelle bisweilen durchaus etwas langatmig und schwülstig wirken. Nichts davon jedoch bei Martina Gedeck, deren unverwechselbar warmes Timbre und musikähnlich empfundener Vortrag den Hörer vom ersten bis zum letzten Wort unwiderstehlich in den Bann zogen. Da hätte man wirklich ewig lauschen mögen.

Frisch und unverstellt

Die kürzlich für „Nastjas Tränen“ von Natascha Wodin mit dem Deutschen Hörbuchpreis („Beste Interpretin“) prämierte Schauspielerin bot große Rezitationskunst ohne Manieriertheiten und machte so Turgenjews tief romantischen Sound wahrhaft frisch und unverstellt erlebbar.

In den eingestreuten Musikstücken ließen Ulf Schneider (Violinprofessor in Hannover) und Stephan Imorde (Klavierprofessor in Rostock) keinen Zweifel daran, dass sie seit über 25 Jahren ein bestens eingespieltes Duo bilden. Zu delikat nuancierten Entdeckungen gerieten vor allem die eingängigen Miniaturen „Bohémienne“, „Vieille Chanson“, „Tarantelle“ und „Mazourke“ wie auch das a-Moll-Sonatinenfinale der als Sängerin, Pianistin, Komponistin und Kunstförderin vielfach hervorgetretenen Universalmusikerin Pauline Viardot-Garcia (1821-1910). Vortrefflich dazu passte die besonders zart getönte „Romance“ opus 6 ihres als Geiger berühmt gewordenen Sohnes Paul Viardot.

Eingeleitet hatten Schneider und Imorde diesen höchst originellen Abend mit dem feurig animierten Kopfsatz des A-Dur-Sonatenjuwels opus 13 von Gabriel Fauré, der ebenfalls zu den engen Freunden des Hauses Viardot gehörte.

Am Ende stand – natürlich – das dezidiert durch Turgenjews Erzählung inspirierte „Poème“ opus 25 von Ernest Chausson, bei dem Ulf Schneiders ebenso kultivierte wie stilsichere Virtuosität sehr eindrucksvoll zur Geltung kam. Stephan Imorde sorgte einmal mehr für feinsinnige pianistische Unterstützung. Schade nur, dass das superbe Duo trotz des lang anhaltenden Beifalls keines der übrigen Viardot-Schmankerln von seiner gemeinsamen CD zugeben wollte. Für einen etwas größeren Musikanteil wäre an diesem Abend durchaus Platz gewesen.