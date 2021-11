Musical-Show am 4. Januar

Bensheim. Am Dienstag, 4. Januar 2022, gastiert die Show „Best of Musicals“ im Bensheimer Parktheater. Der Veranstalter verspricht „Höhepunkte aus über 20 Musicals, Temperament, Leidenschaft, Witz und Charme, opulente Kostüme und moderne Lichteffekte sowie gesangliche und schauspielerische Glanzleistungen“.

In der Ankündigung heißt es weiter: „Herausragende Darsteller mit kraftvollen Stimmen verzaubern die Zuschauer mit den erfolgreichsten Hits der beliebtesten Musicalproduktionen. Mit schillernden Kostümen, schauspielerischem Talent, einem Tanzensemble der Spitzenklasse und einem ausgefeilten Licht- und Soundkonzept entführt das Team von Best of Musicals in die bunte Traumwelt von 50 Jahren Musicalgeschichte.“ Das Publikum erlebt einen dreistündigen Streifzug durch gefühlvolle Balladen bei Evita oder Elisabeth, mitreißende Hits aus den Musicals Grease und Mamma Mia sowie We will Rock You.

„Das Ensemble um den Profi-Entertainer Espen Nowacki liebt das humoristische Zusammenbringen von Publikum und Bühne. Bei Best of Musicals soll auch bei weniger hartgesottenen Musical-Fans allerbeste Laune aufkommen“, schreibt der Veranstalter.

Beginn der Show ist am 4. Januar 2022 um 19.30 Uhr im Bensheimer Parktheater, Einlass ab 19 Uhr.

Karten gibt es unter anderem im Medienhaus Bergstraße (Telefon 06251/100816) sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unter www.reservix.de red