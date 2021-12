Musical mit Bibi Blocksberg

Bensheim. Bibi Blocksberg, die berühmteste kleine Hexe Deutschlands, geht mit ihrem Musical „Alles wie verhext!“ auf Tournee. Am 6. November 2022 tritt das Ensemble um 14 Uhr und um 17 Uhr im Parktheater auf. Einlass ist jeweils eine Stunde zuvor. Tickets gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In vielen Städten ist nun wieder einfach „Alles wie verhext!“, wenn Bibi Blocksberg mit ihrem Besen Kartoffelbrei herbeigeflogen kommt. Insgesamt finden bis 2023 über 300 Aufführungen statt.

Zum Inhalt: Jeder kennt das, es gibt Tage, an denen einfach alles schiefläuft! Das fängt morgens schon beim Aufstehen mit dem falschen Fuß an und zieht sich über den ganzen Tag. Einen solchen Tag hat auch die kleine, freche Hexe Bibi Blocksberg erwischt. Schon morgens gibt es ein Riesendurcheinander mit ihren Eltern Barbara und Bernhard Blocksberg zu Hause.

Feuer in der Walpurgisnacht

Und auch in der Schule will einfach gar nichts klappen. Bibis Lehrerin Frau Müller-Riebensehl bringt das ganz schön auf die Palme. Abends ist dann auch noch Walpurgisnacht auf dem Blocksberg. Dieses Jahr sollen dort Bibi und Barbara Blocksberg zusammen mit Oma Grete das große Walpurgisnacht-Feuer entfachen. Aber was wird Walpurgia, die Vorsitzende des Hexenrates, bloß dazu sagen, wenn dort auch alles schief läuft?

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die kleinen und großen Hexen-Fans im Saal dürfen Bibi, ihrer Mutter und ihrer Oma sogar dabei helfen, denn bei diesem Familien-Pop-Musical ist Mitmachen dringend erwünscht – auch verkleidet. Kleine und große Hexen in Kostümen sind willkommen. Wenn mit Hilfe der Kinder und aller Zuschauerinnen und Zuschauer alles gut ausgeht, wird Karla Kolumna, die rasende Reporterin aus Neustadt, schreiben können: Es war alles wie verhext.

Die Dauer der Aufführung beträgt 110 Minuten, inklusive Pause. Empfohlen wird das Musical ab einem Alter von vier Jahren. red