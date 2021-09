Museumsverein wählt neuen Vorstand

Bensheim. Mit über einem Jahr pandemiebedingter Verspätung wird der Museumsverein am Freitag, 1. Oktober, zu seiner längst überfälligen Mitgliederversammlung zusammenkommen. Nach dem Tod des Vorsitzenden Norbert Hartmann Anfang des Jahres soll nun auch ein neuer Vorstand gewählt werden. Die Versammlung findet um 19 Uhr im Bürgerhaus Kronepark Auerbach statt und der Vorstand bittet alle Mitglieder um rege Teilnahme, ein Hygienekonzept liegt vor.

Rechtzeitig vor der Mitgliederversammlung ist auch die aktuelle Ausgabe der Vereinszeitschrift „Mitteilungen“ herausgekommen. Zwei Beiträge beschäftigen sich mit dem Jubiläum der Stadtrechtsbestätigung aus dem Jahre 1320. Professor Friedrich Battenberg beschreibt in seinen „Gedanken zur Stadtwerdung von Bensheim an der Bergstraße“ eine völlig neue Sicht auf ein komplexes Machtgefüge zwischen dem Landesherrn, dem Erzbischof Peter von Aspelt, und den konkurrierenden Kandidaten für Königswahl und Kaiserkrönung.

Und in diesem Zusammenhang können die bisherigen Interpretationen zu den nicht eindeutig definierten Stadtrechten von Bensheim in einem völlig neuen Licht gesehen werden. Das Co-Referat von Klaus Jöckel behandelt äußerst kenntnisreich die „Darstellung des alten Bensheim in der Literatur“ und geht quellenkritisch auf die bisherigen Veröffentlichungen zur Lokalgeschichte ein.

In einem weiteren Beitrag „Annus horribilis“ beschreibt Claudia Sosniak die Pulverexplosion am Marktplatz aus dem Jahr 1822, bei der um die 15 Häuser in der Hauptstraße zerstört oder schwer beschädigt wurden.

Die „Mitteilungen“ werden den Mitgliedern direkt zugestellt und in der Tourist-Info, im Museum sowie im Rathaus-Foyer gegen eine Spende an den Museumsverein abgegeben, teilt der Vorstand abschließend mit. red