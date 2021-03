Bensheim. In vielen hessischen Städten werden in diesen Tagen wieder die Museen geöffnet. Nach der jetzt gültigen Verordnung in Hessen ist ein Besuch nach vorheriger Terminvereinbarung möglich: Ab heute (11.) bietet deshalb auch das Bensheimer Museum von Donnerstag bis Sonntag jeweils von 15 bis 18 Uhr nach Anmeldung einen maximal einstündigen Besuch an.

Eine telefonische Anmeldung ist immer dienstags von 10 bis 14 Uhr unter 06251/5847865 oder zu den Öffnungszeiten an der Kasse unter 5847868 möglich oder per E-Mail museum@bensheim.de.

Maximal zehn Personen zeitgleich

Höchstens zehn Personen dürfen sich laut Stadtverwaltung unter Einhaltung der bekannten „AHAL-Regeln“ gleichzeitig im Museum aufhalten. Diese Regelung gilt bei einem landesweiten Inzidenzwert zwischen 50 und unter 100. Erfassungsbögen zur Kontaktnachverfolgung liegen aus.

Die Stadtbibliothek bietet seit Januar „Click and Collect“ an. Ab Donnerstag ist der Eingang am Spielplatz geöffnet. Über eine elektronische Einlass-Kontrolle wird dann geregelt, dass die zulässige Personenanzahl eingehalten wird. Neben der Ausleihe und Rückgabe von Medien werden die weiteren Service-Leistungen wie Neu- und Wiederanmeldungen oder Gebührenzahlungen eingeschränkt angeboten. Die Besucher werden gebeten, ihren Aufenthalt auf maximal 20 Minuten zu beschränken. Der Aufenthalt zum Lesen ist nicht gestattet, die Leseterrasse bleibt geschlossen. Selbstverständlich gelten auch in der Stadtbibliothek die gängigen Verhaltensregeln wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sowie die Einhaltung des Mindestabstands, heißt es aus dem Rathaus.

Corona-bedingt gilt im Rathaus auch weiterhin der eingeschränkte Publikumsbetrieb: Die Rathausinformation (Telefon 06251/14-0) ist zu den Kernzeiten besetzt und telefonisch erreichbar: Montag, Mittwoch und Donnerstag, 8 bis 12 Uhr und 14 bis 15.30 Uhr, Dienstag 8 bis 12 Uhr und 14 bis 17:30 Uhr, Freitag 8 bis 12 Uhr. Die Bürger können in dringenden Fällen nach vorheriger telefonischer Absprache die Dienstleistungen der Stadtverwaltung im Rathaus in Anspruch nehmen, sofern keine Klärung per E-Mail oder Telefon möglich ist.

Eingeschränkt erreichbar

Das Bürgerbüro hat seit dem 1. Februar bereits wieder geöffnet. Die Tourist-Information ermöglicht auch weiterhin den Kauf von ÖPNV-Tickets nach telefonischer Anmeldung (Kontakt 06251/8696101).

Aufgrund der Auszählung im Zusammenhang mit der Kommunalwahl am kommenden Montag (15.) und Dienstag (16.) sind die Mitarbeiter im Rathaus und den beiden Eigenbetrieben Kinderbetreuung und Stadtkultur an diesen beiden Tagen zusätzlich eingeschränkt erreichbar, teilt die Stadtverwaltung mit. ps