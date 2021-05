Museum erhält 5830 Euro

Bensheim. Die Landesregierung unterstützt das Museum mit 5830 Euro aus Steuergeldern. Dazu erkärt CDU-Landtagsabgeordnete Birgit Heitland in einer Pressemitteilung: „Das Hessische Finanzausgleichsgesetz sieht eine Förderung für Kulturprojekte in gemeindlicher Trägerschaft vor. Fast 6000 Euro kommen so nun dem Museum Bensheim zugute.“ Das Geld diene der Finanzierung der Dauerausstellung Kirchenschatz Sankt Georg und der Anschaffung von Materialien.

Jeder Euro für Kunst und Kultur in Hessen sei eine gute Sache. Gerade für den Neustart des Kultursektors nach der Pandemie brauche man gezieltes Engagement aller politischen Ebenen, so Heitland. red