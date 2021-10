Müller ist neuer Vorsitzender

Bensheim. Der bis dahin noch zweite Vorsitzende Thomas Müller eröffnete die Hauptversammlung des Eisenbahner Sportvereins in den Vereinsräumen im alten Bahngebäude in der Dammstraße 4.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Müller bedauerte den Verlust des Vorsitzenden Thomas Schäfer und rief die anwesenden Mitglieder zu einer Schweigeminute auf. Danach erläuterte er die schwere Lage des Vereins, die der immer noch anhaltenden Pandemie geschuldet sei. Das Vereinsleben hätte schwer darunter gelitten.

Schon zwei Jahre hintereinander konnte das jährliche Hobbykicker-Turnier auf dem FSG-Sportgelände nicht stattfinden. Auch die 14-tägigen Treffen im Vereinsheim mussten ausfallen. Dies riss ein tiefes Loch in die Vereinskasse, wie Rechnerin Elke Dorn bestätigte. Ebenfalls kam die Verbandsarbeit dem Verband Eisenbahner Sportvereine komplett zum Erliegen. Es fand weder die Hallen-Bezirksmeisterschaft noch die Kleinfeld-Bezirksmeisterschaft statt. Auch für das nächste Jahr stehen immer noch keine Termine des Verbandes fest, wie Spartenleiter Fußball Thomas Lwowski den Mitgliedern berichten konnte.

Erfreuliche Nachrichten

Doch es gab auch erfreuliche Nachrichten für die Mitglieder. Thomas Müller berichtete über die Sanierungsarbeiten am neuen Vereinsheim im alten Stellwerk (wir haben berichtet). Das Stellwerk wird dem Eisenbahner Sportverein von Investor Tilo Weisbrod kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Kosten für die Materialien, die man für die Sanierung benötigt, werden ebenfalls vom Investor getragen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nur die Anbindung an die Energieversorgung und ans Abwasser weisen machen immer noch Probleme. Das Stellwerk wurde beim Umbau der Unterführung in der Wormser Straße vom Kanalnetz ohne Wissen der Bahn getrennt. Nun besteht nur die Möglichkeit, das Stellwerk an den Kanal in der Dammstraße anzuschließen, was doch mit erheblichen Kosten verbunden ist. Doch die Verhandlungen mit dem Zweckverband KMB und der GGEW AG seien im Gange. Müller sprach ein großes Lob aus für die Unterstützung von Tilo Weisbrod.

Einweihungsfeier 2022

Danach berichtete Müller über einen Ortstermin am alten Stellwerk, an dem sich Weisbrod einer Abordnung der Stadtverwaltung und des Bergsträßer Anzeigers persönlich vorstellte und seine Bebauungspläne bekanntgab.

Anschließend konnten sich alle Anwesenden ein Bild von den Arbeiten im alten Stellwerk machen. Die bereits investierte Arbeit wurde von allen Anwesenden gelobt, und sie wünschten dem ESV weiterhin ein gutes Gelingen bei der Sanierung im Stellwerk. Sie baten Thomas Müller darum, sich das fertige Ergebnis der Sanierung anschauen zu dürfen. Müller versprach, alle Teilnehmer zur Einweihungsfeier im nächsten Jahr einzuladen, um das Endergebnis zu präsentieren.

Nach dem Bericht der Rechnerin Elke Dorn und der Kassenprüfer wurde der Vorstand entlastet und es fanden die Neuwahlen statt. Gewählt wurden Thomas Müller als Vorsitzender, Michael Becker als stellvertretender Vorsitzender, Elke Dorn (Rechnerin), Nicole Becker (Schriftführerin) und Thomas Lwowski als Spartenleiter Fußball. Als Beisitzer wurden Ute Müller und Andreas Beck gewählt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Der neue Vorsitzende Thomas Müller bedankte sich bei den Mitgliedern für das Vertrauen und schloss die Sitzung. red