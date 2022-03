Müll-Aktion am Winkelbach in Bensheim

Bensheim. Der Gewässerverband Bergstraße und die Facebook-Gruppe „Bensheimer krempeln die Ärmel hoch“ rufen – wie in der Vergangenheit bereits mehrfach geschehen – gemeinsam zur Frühjahrs-Müllsammelaktion im Überschwemmungsgebiet der Winkelbach-Aue nördlich der verlängerten Saarstraße und im Winkelbach-Stadtgebiet auf.

Die Stürme der letzten Wochen haben erneut viel Müll in die Landschaft geweht, der sich auch im Winkelbach und allen anderen Gewässern wiederfindet. Durch die Siedlungsbereiche oberhalb liegender Ortschaften wird bei Regen zudem permanent kleinteiliger Abfall in das Gewässer eingetragen. Der Müll, der es nicht bis zum Rhein schafft, setzt sich vorher in den langsamer fließenden Gewässerabschnitten der Oberrheinebene ab. „Tendenz: stetig steigend“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Welche Menge an bereits zersetztem Mikro-Müll bei Vögeln, Fischen und anderen Tieren über die Nahrung aufgenommen wird, ist unbekannt, inzwischen aber bei fast jeder Untersuchung nachweisbar. Bevor nun mit der wärmeren Jahreszeit das Brut- und Setzverhalten beginnt, wollen die Initiatoren der „Entmüllung“, in inzwischen bewährter Tradition, so viel Abfall wie möglich aus dem Gewässer und seiner Uferbereiche herausholen. Keine leichte Aufgabe, jegliche Unterstützung ist eine große Hilfe und hierfür erfolgt der Aufruf an alle interessierten und motivierten Naturfreunde.

Treffpunkt ist am Samstag (5.) um 13 Uhr an der Saarstraßen-Brücke über den Winkelbach, westlich der Hacienda.

Alle benötigten Werkzeuge und Materialien werden bereitgestellt. Festes oder auch wasserdichtes Schuhwerk und robuste Kleidung werden empfohlen. Der überwiegende Teil der Helfer wird außerhalb des Wassers zum Einsatz kommen. Die Aktion wird auch bei Regen durchgeführt und zwei Stunden dauern. Jeder Mithelfer und jede Mithelferin sind willkommen, es gebe für alle etwas zu tun. red