Mühlbergfest in Wilmshausen

Wilmshausen. Nach zwei jähriger Corona-Pause freut sich die Freiwillige Feuerwehr Wilmshausen am Samstag, 20. August, ab 18 Uhr und am Sonntag, 21. August, ab 10 Uhr ihr traditionelles Mühlbergfest feiern zu können. „Zum Fest laden wir alle Mitglieder Freunde und Gönner des Vereins und nicht zuletzt die Bevölkerung sehr herzlich ein“, schreibt die Feuerwehr.

Ponyreiten für Kinder

Wie auch schon in den Jahren vor Corona, findet das Mühlbergfest wieder am Feuerwehrgerätehaus, mit Blick auf den Mühlberg, statt. Neben den üblichen Getränken und Speisen bieten die Organisatoren an beiden Festtagen auch Fleischkäse mit Brötchen oder Kartoffelsalat an. Nach dem Mittagessen steht den Gästen eine reichhaltige Kuchenauswahl und Kaffee zur Verfügung.

Sonntags vormittags und nachmittags können die Kinder einige Runden beim Ponyreiten drehen. Eine Hüpfburg steht ebenfalls zur Verfügung. Die Feuerwehr Wilmshausen würde sich freuen, viele Gäste am Feuerwehrgerätehaus begrüßen zu können.

Von Seiten der Feuerwehr wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Verbindungsweg nach Gronau von Freitag, 19. August, ca. 18 Uhr bis einschließlich Montag, 22. August, in Höhe des Feuerwehrgerätehauses gesperrt ist. red