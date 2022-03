Mountainbiking für Kinder

Bensheim. Das Familienzentrum Bensheim bietet am Sonntag, 13. März, einen Mountainbiking-Kurs für Kinder ab sieben Jahren an. Wie sitzt man am besten auf dem Bike, wie bremst man am besten ab und welcher Gang ist der richtige für welches Gelände? In diesem Mountainbike-Kurs für Einsteiger lernen die Kinder die Grundlagen des Sports kennen und ebenso dessen Anwendung auf der Strecke.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sicheres Bremsen

Effektives, sicheres Bremsen und die richtige Position auf dem Fahrrad sind unter anderem Bestandteile des Kurses. Wenn das alles sitzt, gehen die Teilnehmer an die Grundlagen vom Springen. Den Kindern wird gezeigt, wie man erste Hindernisse (kleine Treppen) überwinden kann.

Der Kurs findet auf dem Bikepark Bensheim am Berliner Ring statt. Es wird ein Teilnehmerbeitrag erhoben. Was benötigt wird: Mountainbike, Helm, Knie- und Rückenschoner (falls vorhanden).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bei weiteren Fragen und für die Anmeldung steht das Familienzentrum per Telefon unter 06251/8053110 oder per Mail unter partner@familienzentrum-bensheim.de zur Verfügung. red