Bensheim. Ein auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Berliner Ring abgestellter schwarzer Motorroller der Marke Jinan, geriet in der Zeit zwischen Donnerstag (8. April) und Montag (12. April), in das Visier von Unbekannten.

Die Täter entwendeten das motorisierte Zweirad, an dem die Versicherungskennzeichen CCD 874 angebracht sind, auf bislang nicht bekannte Weise.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise auf den Verbleib des gestohlenen Rollers geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Bensheim unter der Rufnummer 06252/8468-0 zu melden. pol