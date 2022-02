Bensheim. Sabine Sonntag hält am Sonntag (6.), 19.30 Uhr, im Bürgerhaus Kronepark in Auerbach einen Vortrag zum Thema „Einer für alle – der Held in der italienischen Oper“. Der Vortrag wird per Videokonferenz-Programm Zoom übertragen.

Der Eintritt ist frei, Gäste sind willkommen. red

