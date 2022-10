Morgen Konzert mit Barockmusik

Bensheim. Barockmusik steht im Mittelpunkt des nächsten Konzerts der Kunstfreunde Bensheim am Samstag (15.), 20 Uhr, im Parktheater. „Inspired by Love“ – Inspiriert von der Liebe – lautet der Titel des Programms, das die Liebe in der Musik des barocken London zum Thema hat.

Dargeboten werden unter anderem Arien, Kantaten und Sonaten von Händel, Pepusch und Corelli. Zu Gast im Parktheater sind die Sopranistin Dorothee Mields, Stefan Temmingh (Blockflöte), Domen Marincic (Viola da Gamba, Cello) und Wiebke Weidanz (Cembalo).

Dorothee Mields zählt zu den führenden Interpretinnen für Musik des 17. und 18. Jahrhunderts und wird von Publikum und Presse besonders für ihr einzigartiges Timbre und ihre berührenden Interpretationen geliebt. Stefan Temmingh gehört zur Weltspitze auf der Blockflöte und wird gerne als „Revolutionär auf seinem Instrument“ bezeichnet. Erst kürzlich wurde der Südafrikaner mit einem „Opus Klassik“ ausgezeichnet.

Vor dem Konzert am Samstag bieten die Kunstfreunde wieder eine ihrer beliebten Einführungen mit dem Musikexperten Hans Hachmann an. Ab 19 Uhr wird er im Foyer – im Gespräch mit Stefan Temmingh und Domen Marincic – das Programm des Abends erläutern. Die Abendkasse öffnet um 18.45 Uhr. red