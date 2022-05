Morgen Finale der Boule-Woche

Bensheim. Die Boule-Abteilung der SSG zieht eine positive Zwischenbilanz ihrer Boule-Woche: Die Teilnehmerzahl hat bei den bisherigen Veranstaltungstagen die Erwartungen übertroffen. So lernten viele Neulinge am Samstag zunächst die Grundregeln und die Zählweise im Spiel, anschließend wurden sie an mehreren Übungsstationen auch mit verschiedenen Wurftechniken vertraut gemacht.

Schon nach kurzer Zeit konnten erste Spiele ausgetragen werden, bei denen die Umsetzung des Erlernten, aber auch zahlreiche zusätzliche Kniffe für ein erfolgreiches Spiel im Vordergrund standen.

Wenn jedoch im Laufe des Spiels Kugeln den direkten Weg zur Zielkugel versperren, ist für den Anfänger oftmals guter Rat teuer. Hier zeigten die Vereinsmitglieder die entsprechenden Möglichkeiten auf, die gegnerischen Kugeln durch die erlernte Wurftechnik zu überwinden oder schlicht aus dem Weg zu räumen.

Dass nicht alles auf Anhieb klappen kann, sondern Übung voraussetzt, wurde dabei zwar klar. Die einhellige Meinung der Teilnehmer: „Viel gelernt – und eine tolle Werbung für diesen Sport und diesen Verein.“

Am Dienstag als zweitem Veranstaltungstag wurden ausschließlich Spiele ausgetragen. Jede Spielgruppe wurde von einem versierten Ligaspieler als Mitspieler durch die Themenfelder Taktik, Technik, Chancen und Risiken anhand der jeweiligen Spielsituation geführt.

Die Abschlussveranstaltung der Boule-Woche findet am Samstag (21.) ab 14.30 Uhr in der Boule-Allee im Weiherhausstadion statt. Nach wie vor richtet sich das Angebot an alle Interessierten – ob Neulinge oder Fortgeschrittene.

Zum besonderen Ausklang wird es einen kleinen Wettbewerb geben, bei dem als Preis ein „flüssiger Pokal“ zu gewinnen ist, wie Abteilungsleiter Carsten Büssing verrät. red