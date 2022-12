Moonchild spielt Iron-Maiden-Hits

Bensheim. Die Tribute-Band „Moonchild“ spielt die klassischen Hits von Iron Maiden. Die Musiker sammelten über die Jahre viel Bühnenerfahrung mit anderen Formationen, bis sie sich als Moonchild der Aufgabe widmeten, authentisch und mit viel Liebe zum Detail die Heavy-Metal-Musik von Iron Maiden zu zelebrieren.

Unter dem Motto „Rockin’ Around The Christmas Tree“ werden sie am Freitag, 23. Dezember, im Musiktheater Rex für vorweihnachtliche Hard-Rock-Stimmung sorgen. Beginn des Konzerts ist um 20.30 Uhr.

Tickets für die Show gibt es im Vorverkauf unter www.musiktheater-rex.de. red/Bild: Moonchild