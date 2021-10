Bensheim. Die Tribute-Band Moonchild widmet sich den klassischen Hits von Iron Maiden vom ersten Album bis zur 1992er-Platte „Fear Of The Dark“. Am Freitag, 29. Oktober, spielen sie im Musiktheater Rex. Beginn ist um 20.30 Uhr. Tickets gibt es unter anderem über die Homepage www.musiktheater-rex.de. red

