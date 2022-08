„Monsieur Henri“ heute beim Filmfest

Gronau. Der Freundeskreis Gronau-Pfaffenheim freut sich außerordentlich, in diesem Jahr zum ersten Mal einen Film beim Europa-Filmfest im Auerbacher Kronepark zu präsentieren:

Der Freundeskreis hat sich für die Komödie „Frühstück bei Monsieur Henri“ entschieden, mit dem wunderbaren Claude Brasseur, den viele sicher aus „La Boum – die Fete“ kennen. Der Film wird am heutigen Dienstag, 2. August, beim Filmfestival gezeigt. Beginn ist um 19.30 Uhr.

In atemberaubenden 150 Film- und Fernsehproduktionen hat die französische Schauspiel-Legende Claude Brasseur mitgespielt. Deshalb gilt: Wer Brasseur nicht kennt, kennt Frankreich nicht! Für die Partnergemeinde Pfaffenheim sollte das auch gelten: Wer Pfaffenheim nicht kennt, kennt Frankreich nicht!

Pfaffenheim und Gronau sind seit 28 Jahren verschwistert. Pfaffenheim liegt dort, wo das Elsass am schönsten ist, rund 14 Kilometer südlich von Colmar an der Weinstraße und ist eine von 33 Gemeinden im Oberelsass, die an der Alsace Grand Cru beteiligt ist. Die Grands Crus d’Alsace sind qualitativ hochwertige, regional typische Weine, die aus herausgehobenen geschützten Einzellagen des Weinbaugebietes Elsass hergestellt werden. Das Dorf ist geprägt von schönen Gassen, blumengeschmückten Winzerhäusern und einigen Dorfbrunnen.

Hauptattraktion ist der Wallfahrtsort Schauenberg, oberhalb von Pfaffenheim. Von der Terrasse hat man einen unendlich wirkenden Blick über die Rheinebene bis hinüber zu den Gipfeln des Schwarzwalds. Unten liegt Pfaffenheim und viele weitere Winzerorte, alle eingebettet in ein Meer“ von Reben.

Gronau und Pfaffenheim verbindet die Liebe zum Wein, aber auch die netten Menschen, Franzosen und Deutsche, die an die Zukunft Europas und an ein friedliches Miteinander der Europäer fest glauben.

Der Freundeskreis Gronau-Pfaffenheim wünscht den Gästen des Europa-Filmfests deshalb viel Freude bei der Filmreise mit „Monsieur Henri“ nach Frankreich. red