Mohács-Freunde spenden für die Ukraine

Bensheim. Seit dem Überfall der russischen Armee auf die Ukraine hat sich die humanitäre Lage dort drastisch verschärft. Der deutsch-ungarische Freundeskreis Bensheim-Mohács hat sich spontan entschlossen, wie so viele Menschen in Deutschland auch, einen kleinen Obolus beizusteuern und hat dem Aktionsbündnis „Katastrophenhilfe, Stichwort: ZDF Nothilfe Ukraine“ 500 Euro überwiesen.

Viele Hilfsorganisationen haben zwischenzeitlich Spendenseiten für die Menschen in der Ukraine eingerichtet. Auch die Caritas hilft den nach eigener Aussage mehr als fünf Millionen direkt Betroffenen des Ukraine-Konflikts. Mobile Teams der Caritas fahren in die Ortschaften in der Nähe der Frontlinie, bringen Heizmaterial, Nahrungsmittel und Geldkarten für Lebensmittel und Kleidung. Auch Sozialarbeiter, Ärzte und Psychologen sind Teil der mobilen Teams.

Das Deutsche Rote Kreuz weitet seine Hilfe in der Ukraine aus und arbeitet dafür mit dem Ukrainischen Roten Kreuz zusammen.

Die Kinder in der Ukraine trifft der Krieg besonders hart: Rund 500.000 Kinder leben in der aktiven Kampfzone in den Regionen Donezk und Luhansk – und damit in unmittelbarer Nähe zur Front.

Viele von ihnen haben ihr Zuhause verloren, andere mussten den Tod von Freunden oder naher Angehöriger miterleben.

Aus dem Vorstand des deutsch-ungarischen Freundeskreises Bensheim-Mohács verlautete: „Man darf das menschliche Leid, das durch Kämpfe ausgelöst wird, nicht unterschätzen: Es wird zu mehr Opfern in der Zivilbevölkerung, zu massiven Vertreibungen und zu einem sprunghaften Anstieg des humanitären Bedarfs führen. Deshalb will der Freundeskreis von Vereinsseite einen kleinen Beitrag leisten“. mül

