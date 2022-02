Moderne Warnsysteme

Bensheim. Meldungen über örtliche Gefahren bis hin zu Katastrophen werden jetzt in Bensheim an Mobiltelefone gesendet. Die CDU-Fraktion hat befürwortet, dass sich die Stadt an „Hessen-Warn“ beteiligt. Die Warn- und Informations-App des Landes ersetzt die Rundrufe, die zuvor als Sprachansage im Ringmaster-System erfolgt sind.

Stadtverordneter Rudolf Volprecht ermuntert alle Handybesitzer dazu, die Anwendung herunterzuladen und das Modul „bensheimCITY“ auf ihren Geräten zu installieren: „Damit können Warnungen schnell an die Bevölkerung weitergegeben werden.“ Das gilt ebenso für die Sirenen, die im Katastrophenfall ertönen. Vorgesehen ist die Umrüstung auf elektronische, digital gesteuerte Anlagen. In diesem Jahr werden die Sirenen auf dem Rathaus und am Feuerwehrstützpunkt in der Robert-Bosch-Straße ersetzt.

Die CDU will zügig erreichen, dass ein flächendeckendes Netz mit Hochleistungssirenen in Bensheim hergestellt wird. Damit ihre Signale im gesamten Stadtgebiet und in den Stadtteilen wahrnehmbar sind, müssen Reichweiten vergrößert und Standorte ergänzt werden.

Weiteres Thema, das die CDU bei ihrer Videokonferenz am heutigen Dienstagabend (8.) besprechen werden, ist die Wache der Stadtpolizei im Bahnhof. Die Räume werden bezogen, feste Sprechzeiten soll es dort künftig geben, so dass ein schon länger angestrebtes Vorhaben umgesetzt wird. red