Modenshow vor dem Muttertag

Bensheim. Modenshow am Abend: Am Samstag (8.) moderieren Harry Hegenbarth und Felix Gaudo um 20.15 Uhr in bekannter Manier die „Kauf(zu)haus Modenshow am Abend vor Muttertag“.

Freunde des guten Geschmacks dürfen sich auf Mode-Highlights und ganz viel Show freuen. Das neue Format verspricht ein stylisches Frühlingserwachen mit passenden Accessoires für Kind, Frau und Mann. Die exklusiven Deals sind ausschließlich während der Sendezeit gültig, teilen die Veranstalter mit. Obendrauf gibt es Geschenkideen für die besten Mütter der Welt und natürlich weitere Produkte zum Bestellen.

Während Felix Gaudo und Harry Hegenbarth sich fachmännisch und mit viel Improvisationskunst über die neusten Mode-Trends aus dem Kaufhaus unterhalten, wird den „Kauf(zu)haus“-Fans auf dem Laufsteg ordentlich was geboten: Ausgewählte Outfits der neuen Frühlingskollektionen werden von Models in Szene gesetzt. Wie das Moderatoren-Duo reagiert, wenn sie bemerken, dass die ein oder andere Prominenz den Laufsteg betritt? Es bleibt weiterhin spannend.

Als zusätzlicher Höhepunkt packt das Moderatoren-Duo persönlichwährend der Show zwei Überraschungspakete mit einer Bandbreite an nützlichen Produkten und weiteren modischen Ausrufezeichen. Keine Angst: Die Katze im Sack muss niemand kaufen, denn hier werden sich die beiden um Kopf und Kragen reden, um den Inhalt der exklusiven Harry-und-Felix-Pakete zu einem Knaller-Preis zu verkaufen.

Während der Show können alle präsentierten Kleidungsstücke und Produkte wie gewohnt bestellt werden. Die Zuschauer sind eingeladen anzurufen, Fragen zu stellen und zu kommentieren. Für die Umsetzung und Konzipierung holt sich das Kaufhaus mit der Marketingagentur Showmaker, der Eventtechnik-Firma Young Dimension, der Medienagentur GVO Media und den Moderatoren Profis ins Boot. Über Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCmjxoaMLvsZMqaq0B_E7riQ und Facebook https://fb.me/e/hVmyXo3WF kann man der Show am Samstag folgen. red