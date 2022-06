Modellflieger bestätigen Vorstand im Amt

Bensheim. Kürzlich fand die erste Hauptversammlung der Modellflieger-Gruppe Bensheim nach zwei Jahren Corona-Pause unter freiem Himmel statt. Vorsitzender Christian Brandes eröffnete die Versammlung mit Feststellung der Beschlussfähigkeit und weiterer Formalitäten. Anschließend wurde dem in 2022 verstorbenen Ehrenmitglieds Karl Ritz mit einer Schweigeminute gedacht. In seinen Jahresberichten für 2020 und 2021 berichtete Brandes über die anfänglichen Einschränkungen durch Corona und dass dennoch das Gelände in Schuss gehalten werden konnte.

Neue europäische Verordnungen führten 2021 zu einer Registrierungspflicht aller aktiven Modellflieger, die durch den Vereinsvorstand über den hessischen Luftsportbund vorgenommen wurde. Das Hallenfliegen in den Wintermonaten musste 2020 aufgrund der Pandemie ausfallen, in 2021 war es mit Einschränkungen möglich. Der Vorsitzende bedankte sich bei allen Helfern, die bei den Arbeitseinsätzen mitwirkten und für eine immer kurz gemähte Start-und Landepiste sorgten.

Im Anschluss trug Kassenwart Jürgen Frank seine Berichte vor und erklärte den anwesenden 28 von 129 Mitgliedern die Einnahmen und Ausgaben. Er konstatierte einen ausgeglichenen Kassenstand und eine stabile Finanzlage. Das Finanzamt hat die Gemeinnützigkeit für drei weitere Jahre erteilt.

Die Kassenprüfer Martin Brunnengräber und Joachim Knebel bestätigten dem Kassenwart eine einwandfreie und vorbildliche Kassenführung. Sie machten den Mitgliedern deutlich, wie viel Arbeit Kassenwart Frank seit vielen Jahren in sein Amt einbringt. Die Entlastung des Kassenwarts erfolgte einstimmig bei Stimmenthaltung des Amtsinhabers. Auch der restliche Vorstand wurde ohne Gegenstimme entlastet.

Die Neuwahl des Vorstands gestaltete sich problemlos. Der bisherige Vorstand wurde jeweils ohne Gegenkandidat einstimmig wiedergewählt. Zusätzliche Unterstützung wird dem Gerätewart, der in Abwesenheit wiedergewählt wurde, durch Heinrich Rapior, Alexander Garten und Martin Brunnengräber zuteil. Neuer Kassenprüfer wurde Heribert Röther. Einige Mitgliederinnen und Mitglieder erhielten im Anschluss für ihre langjährige Mitgliedschaft vom Vorsitzenden die zugehörigen Urkunden überreicht. Das komplexe Thema der neuen EU-Richtlinien ab 2023 hinsichtlich Kenntnis- und Kompetenznachweis, neue Drohnen- und anderer Verordnungen erläuterte der Schriftführer Heino Eikmeier den Mitgliedern.

Zum aktuellen Jahr führte Vorsitzender Brandes die anstehenden Termine für Arbeitseinsätze sowie Veranstaltungen wie Winzerfestumzug und Weihnachtsfeier an.

Unter dem Punkt Verschiedenes diskutierten die Piloten über Möglichkeiten zur Verbesserung der derzeit holprigen Start- und Landebahn, des Lehrer-Schüler-Betriebs sowie der Aktualität der Homepage. Nach fast drei Stunden konnte der alte und neue Vorsitzende Christian Brandes die erste Jahreshauptversammlung nach der Corona-Pause schließen. red