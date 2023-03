Modellflieger beenden Hallensaison

Bensheim. Erfolgreich und ohne Absturz beendeten die Piloten der Modellflieger-Gruppe Bensheim die diesjährige Hallenflugsaison in der Turnhalle der Schillerschule in Auerbach.

Mit den extrem leichten Flugmodellen können in Räumlichkeiten wie in einer Turnhalle alle Flugfiguren geflogen werden, wie sie auch im Freien möglich sind. Loopings, Rollen, Immelmann und Rückenflug gehören zum Kunstflug-Repertoire der Piloten, nur eben auf begrenztem Raum. Aber auch kleine Helikopter und Drohnen wurden in den vergangenen Monaten in der Halle eingesetzt. Nun werden die Hallenflugmodelle bis zur nächsten Wintersaison sorgfältig eingemottet und die Modellflugaktivitäten auf dem Modellflugplatz im Bensheimer Westen wieder aufgenommen. Als nächstes steht erst einmal am Samstag die Hauptversammlung auf dem Programm. red/Bild: Matthias Wolf