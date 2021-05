Mode-Laden wird zum Test-Zentrum

Bensheim. Medicare, nach eigenen Angaben einer der führenden Anbieter von Testzentren in Deutschland, eröffnet am Montag (10.) um 8 Uhr in Bensheim ein neues Testzentrum. In Zusammenarbeit mit Modehaus Winkler werden jeweils von Montag bis Sonntag ein kostenloser Bürgertest, ein PCR-Test mit Laborauswertung sowie ein mobiler Testservice für Firmen, Schulen, Privatpersonen und Einrichtungen angeboten.

Das Testzentrum befindet sich in der Fußgängerzone in der Hauptstraße 1 – im „Comma-Store“ des Modehauses Winkler

Anmeldung über Homepage

Über die Webseite www.covid-testzentrum.de kann man online einen Termin buchen. Gratis können sich dort die Bürger regelmäßig testen lassen. Das Ergebnis des Tests kann nach 15 Minuten über einen individuellen QR-Code online abgerufen werden.

Möglich ist eine tägliche Kapazität von bis zu 800 Tests. Die Idee hatte Thomas Mahr, Inhaber der Mode Winkler GmbH, bereits Anfang April. „Das Thema an sich ist nicht neu und die Entwicklung war abzusehen. Mir war klar, dass die Testkapazitäten in der Innenstadt, so bald es die Inzidenzwerte zulassen und Click&Meet mit Test möglich ist, überlastet sein werden, denn das zeigen schon jetzt die täglichen Warteschlangen vor den Apotheken. Durch das Testzentrum ermöglichen wir unseren Kunden den schnellen und unkomplizierten Einlass in unser Modehaus und in unsere Läden.“

Nach dem Test könne man unkompliziert per Luca-App einchecken. Natürlich könnten die Daten auch weiterhin schriftlich aufgenommen werden. Jeder Kunde könne täglich einmal kostenlos zum Testen kommen.

Die Öffnungszeiten des Testzentrums in der Innenstadt sind: Montags bis samstags von 8 bis 19 Uhr, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr. red

