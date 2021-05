Mobiler Bürgertest erweitert Angebot

Auerbach. Nach der Eröffnung des Schnelltest-Centers in den Räumlichkeiten der TSV Auerbach (wir haben berichtet, hat der Mobile Bürgertest das Corona-Testangebot in Auerbach weiter ausgebaut. Montag bis Samstag wird nun an verschiedenen Standorten in Auerbach mit der mobilen Teststation der Bürgertest kostenlos angeboten.

„Sport, Friseurbesuch, Biergarten, Urlaub und Feste feiern sollen mit einer schnellen und einfachen Testmöglichkeit eingebaut in den Alltag und ganz nebenbei wieder möglich sein“, so Geschäftsführerin der ScholzPharma GmbH und Initiatorin des Mobilen Bürgertests Bianca Scholz.

Neue Standorte des Mobilen Bürgertests sind am Auerbacher Haus/Kronepark sowie auf dem Parkplatz von Edeka Merz. Anmeldungen und Terminvergabe erfolgen über die Homepage unter www.mobiler-buergertest.de. Die Mobile Teststationen können aber auch spontan besucht werden.

Standorte, Termine und Öffnungszeiten sowie weitere Informationen zu Sonderaktionen werden unter www.mobiler-buergertest.de veröffentlicht. Weitere Infos auch per Mail unter info@mobiler-buergertest.de. red

