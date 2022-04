Mitgliedergespräch bei der SPD

Bensheim. Für Mittwoch (27.), 19 Uhr, lädt Jürgen Kaltwasser zur Vorstandssitzung der SPD Bensheim ein. Das Treffen wird diesmal als Hybrid-Sitzung stattfinden. Alle Mitglieder sind ins Hotel Felix eingeladen, es besteht aber auch die Möglichkeit, online teilzunehmen.

Dabei wird diesmal wieder ein themenoffenes Gespräch angeboten, in dessen Rahmen alle Anwesenden ihnen wichtige Themen auf die Tagesordnung setzen können. Außerdem soll die Organisation der anstehenden Mitgliederversammlung am 11. Mai besprochen werden. Über die Diskussionen in den Ausschüssen und ihre eigene Arbeit werden die Fraktionsmitglieder berichten.

Ältere Werbemittel

Schließlich wird auch ein nicht ganz alltäglicher Punkt besprochen: Die SPD hat ein Lager, in dem die verschiedensten Werbemittel gelagert sind. Darunter befinden sich auch nicht mehr ganz so aktuelle, heißt es in einer Pressemitteilung der SPD. In dieser Sitzung soll ein Tag bestimmt werden, an dem alle Vorstandsmitglieder gemeinsam die dort lagernden Artikel sichten und auf ihre weiteren Verwendungsmöglichkeiten prüfen sollen.

Ein Austausch über weitere derzeit aktuelle Themen und die Bekanntgabe von anstehenden Terminen werden diese Vorstandssitzung schließlich beschließen. red

