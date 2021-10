Mitarbeiterjubiläum bei der EDNT GmbH

Bensheim. Allen Grund zum Feiern gab es am 1. Oktober beim IT- und Telekommunikationsspezialisten EDNT GmbH in Bensheim. In diesem Jahr wurden zwei Mitarbeiter für ihr langjähriges Dienstjubiläum geehrt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Petra Pitzal, zuständig für die Buchhaltung, feierte ihr zehnjähriges, Diplom-Ingenieur Bernd Krüger-Knauber, zuständig für Engineering, sein 30-jähriges Dienstjubiläum. Bernd Krüger-Knauber erinnerte sich in einer kleinen Rede, wie er für die damalige Knapp Hard- und Software Einzelunternehmung das erste Programm zur Barcode-Überprüfung entwickelte.

Geschäftsführerin Kerstin Knapp ergänzte, dass langjährige Mitarbeiter in der heutigen, schnelllebigen Zeit etwas Besonderes seien. Mitarbeiter wie Petra Pitzal und Bernd Krüger-Knauber seien das Fundament unternehmerischen Erfolges. Fleißig, zuverlässig, kompetent und loyal – mehr könne man sich als Arbeitgeber nicht wünschen.

In Anerkennung ihrer 30 und zehn Jahre währenden Dienste bedankte sich die Geschäftsführung, bestehend aus Kerstin Knapp, Karlheinz Knapp und Lucas Knapp, bei den beiden Jubilaren im Rahmen eines Team-Events.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die EDNT GmbH, gegründet 1998, ist nach eigenen Angaben führender Anbieter von IT- und Telekommunikationslösungen im Kreis Bergstraße mit Spezialisierung auf maßgeschneiderte Cloud-Lösungen, gehostet in deutschen, zertifizierten und hochverfügbaren Rechenzentren. red/Bild: Gutschalk