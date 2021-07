Bensheim. Mit seinem Fahrrad prallte ein 26 Jahre alter Mann am Samstag gegen 13 Uhr in der Heidelberger Straße gegen ein Auto und kam zu Fall. Der 26-Jährige rappelte sich auf und fuhr weiter, heißt es im Polizeibericht. Er konnte nach Zeugenhinweisen an einem Einkaufsmarkt von der Polizei gestoppt werden. Ein Atemalkoholtest zeigte über zwei Promille an. Der Radfahrer wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. pol

