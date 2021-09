Mit „Werner Wunderwurm“ in Bensheim auf der Bühne

Bensheim. Die Magie der Worte, der Geschichten und der Bücher, all das war am Sonntag im Bensheimer Parktheater in einem zauberhaften Theaterstück erlebbar. Das Kom’ma Theater aus Duisburg mit Schauspieler Uwe Frisch-Niewöhner gastierte mit zwei Vorstellungen des Stücks „Werner Wunderwurm“ auf der Bühne. Als Teil des Kinderprogramms, das der Förderverein Freunde des Parktheaters zusammenstellt, saßen die kleinen Zuschauer mit auf der Bühne und genossen so ein ganz intimes Theatererlebnis. Vor den Augen der Kinder suchte sich der Landstreicher Tippo seinen nächtlichen Unterschlupf auf dem verstaubten Dachboden eines Mehrfamilienhauses. Aus scheinbar unwichtigem Krimskrams erschuf er eine fantasievolle Welt und traf mit den „Dachbodenkindern“ auf einen zweiten Dachboden-Bewohner, dem wundersamen Bücherwurm Werner. Die kleinen Zuschauer durften, wenn sie den Mut hatten, den Arm in die Höhe zu strecken, sogar Teil des Stückes werden.

Wer das schöne Kindertheater am vergangenen Sonntag verpasst hat, der kann sich den 17. Oktober vormerken, dann kommt das Figurentheater Eigentlich mit dem Stück „Alle seine Entlein“ ins Bensheimer Parktheater. tn/Bild: Neu