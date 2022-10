Mit Schreckschusswaffe am Bensheimer Bahnhof bedroht: 20-Jährige löst Polizeieinsatz aus

Bensheim. Eine 20 Jahre alte Frau hat am Freitagmittag (28.) einen größeren Polizeieinsatz am Bensheimer Bahnhof ausgelöst.

Gegen 12.30 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei und meldeten eine Frau, die einen Mann mit einer Waffe bedroht haben soll. Polizeibeamte konnten die Beschriebene schließlich in Begleitung zweier Männer in einem Geschäft in der Fehlheimer Straße festnehmen. Bei ihrer Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte eine geladene Schreckschusswaffe sicher.

Hintergrund des Vorfalls soll nach bisherigen Erkenntnissen eine Auseinandersetzung mit einem 29-Jährigen am Bahnhof gewesen sein. Die Festgenommene kam für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen auf die Wache und muss sich jetzt wegen des Verdachts der Bedrohung und der Nötigung in einem eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten.