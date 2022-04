Mit Pfälzer Gästen zum Felsenmeer

Auerbach. Eine reizvolle Strecke hatten sich Anne Scharf und Vera Pfeifer ausgesucht, um ihre Gäste des Pfälzerwald-Vereins Sondernheim mit der Landschaft des vorderen Odenwaldes bekanntzumachen. Die Tour der beiden Wanderführerinnen des OWK Auerbach startete mit einer kleinen Stadtführung durch die Bensheimer Innenstadt mit ihren Fachwerkhäusern, österlich geschmückten Brunnen und der Fraa vun Bensem.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Durch den Stadtpark ging es über den Kirchberg und auf dem Alemannenweg Richtung Felsenmeer. Nach einem Start bei Regen kam immer wieder auch die Sonne heraus und Gäste wie einheimische Wanderer freuten sich über weite Blicke nach Schönberg oder zum Auerbacher Schloss, über blühende Bäume und Frühlingsblumen. An der Wegkreuzung „Toter Mann“ gab Anne Scharf die Sage zu diesem Ort zum Besten, nach der ein Elmshäuser Mann mit seiner Frau so sehr in Streit geraten war, dass die Frau ihn mit dem Beil erschlug.

Da der „Tote Mann“ nun aber auf der Grenze zwischen der Grafschaft Erbach-Schönberg und der Landgrafschaft Hessen lag, wusste niemand so recht, wer für die Verurteilung der Mörderin zuständig war. Sie konnte fliehen und soll heute zur Geisterstunde jammernd und klagend auf dem dortigen Fels sitzen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Vorbei am Jerusalem-Friedensmal und dem Selterswasserhäuschen freuten sich alle auf eine rustikale Rast im Waldgasthaus Borstein. Über den Vogellehrpfad zogen sie dann noch zum Felsenmeer, das vor allem diejenigen beeindruckte, die hier zum ersten Mal waren. Mit dem Bus ging es zurück nach Bensheim, wo man sich zufrieden über den erlebnisreichen Tag voneinander verabschiedete.

Sechs-Täler-Tour am 24. April

Der nächste Termin der Auerbacher ist am Sonntag, 24. April, mit der Teilnahme an der Sechs-Täler-Wanderung des Gesamt-OWK. Die Etappe führt an diesem Tag von Bensheim nach Lindenfels und startet um 9 Uhr am Bensheimer Bahnhof, alternativ um 11 Uhr mit dem Bus bis zum Schannenbacher Eck und einen Kilometer wandern zum Feuerwehrhaus, wo eine zünftige Verpflegung bereitgehalten wird. Anschließend ist eine Weiterfahrt oder Wanderung nach Lindenfels möglich. Anmeldungen nimmt Anne Scharf entgegen, Telefon 06251/79968 (auf den Anrufbeantworter sprechen). red