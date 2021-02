Bensheim. Auch wenn Bensheim erst in der Realität so richtig erlebbar wird – was aktuell leider nur eingeschränkt möglich ist –, bietet der neue Internetauftritt des Bensheimer Stadtmarketings (www.bensheimerleben.de) einen lebhaften und anschaulichen digitalen Einblick in die verschiedensten Angebote der größten Stadt im Kreis Bergstraße. Auf der Homepage gibt es alle Infos über Gastronomie und Unterkünfte, den Wochenmarkt, Tourismus, Einzelhandel und auch Veranstaltungen, die es hoffentlich bald wieder in größerer Anzahl geben wird. Das neue Portal informiert über

AdUnit urban-intext1

aktuelle Projekte und bietet eine Plattform, die Bürger, Gäste und Touristen digital präsentiert, was es in Bensheim zu erleben gibt.

Neuigkeiten rund um Themen des Stadtmarketings werden genauso gezeigt wie die Inhalte der Social-Media-Kanäle. In der Rubrik Veranstaltungen können Veranstalter ihre Termine eintragen. Termine der Internetauftritte der Stadt und des Eigenbetriebs Stadtkultur werden automatisch via RSS-Feed ausgegeben. Hinter der Rubrik „Essen und Unterkünfte“ verbirgt sich ein Angebot, das es in dieser Form für Bensheim noch nie gegeben hat: Alle Einträge des Bensheimer Unterkunftsverzeichnisses sind dort übersichtlich hinterlegt, mit Fotos und den Links zu den jeweiligen Websites. Einträge von Restaurants, Bars und Cafés sind ebenfalls zu finden: Entweder direkt in der Google-Karte, in alphabetischer Reihenfolge oder über das Filtern nach verschiedenen Kategorien.

Digitales Schaufenster

Das „Digitale Schaufenster“ bietet eine Plattform für den Bensheimer Einzelhandel. Auch hier jeweils mit Verlinkung zu den Websites und mit Informationen zu Liefer- und Abholservices. Der Bensheimer Wochenmarkt findet in der Rubrik „Markt und Regionales“ einen prominenten Platz: Dort ist mit Fotos und Kurz-Porträts aufgelistet, welche Marktbeschicker wann vor Ort sind. Im Bereich „Bensheim erleben“ finden sich Informationen und Angebote der Bensheimer Tourist-Info, also alles, was für Touristen interessant ist.

AdUnit urban-intext2

Alle, die sich auf der Plattform mit dem eigenen Angebot eintragen oder den bestehenden Eintrag ändern möchten, können das via Online-Formular bei „Digitales Schaufenster“ und „Essen & Unterkünfte“ selbst vornehmen oder eine Mail an stadtmarketing@bensheim.de schicken.

Neben seinen Social-Media-Kanälen ist das Stadtmarketing nun also auch mit einer Website online auffindbar: „Viel Spaß beim Stöbern“, wünscht das Team Stadtmarketing und freut sich über Tipps und Anregungen, denn die Seite wird kontinuierlich weiterentwickelt und lebt vom Mitmachen, heißt es abschließend. ps