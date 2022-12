Mit Musik und dem Nikolaus

Bensheim. Die Wanderfreunde Bensheim trafen sich zur alljährlichen Weihnachtsfeier im Kolpinghaus. Es erwartete die Besucher ein festlich geschmückter Saal, um dort einen besinnlichen zweiten Advent zu feiern.

Gleich zu Beginn wurden Kaffee und von einigen Frauen selbstgebackener Kuchen sowie belegte Brötchen angeboten. Vorsitzende Kerima Zubrod begrüßte die Anwesenden und brachte ihre Begeisterung über den weihnachtlich dekorierten Saal und Tischschmuck zum Ausdruck. Um sich auf die Weihnachtszeit einzustimmen, spielte Josef Nenortas Weihnachtslieder, die er auch bildlich auf einer Leinwand dokumentierte, wozu gemeinsam gesungen wurde.

Dank an alle Helfer

Kerima Zubrod bedankte sich bei allen Helfern, die in irgendeiner Form zum Gelingen der Weihnachtsfeier beigetragen hatten, sei es dem Thekendienst, dem Bühnenaufbau, den Bedienungen, den Helferinnen in der Küche, den Kuchenspenderinnen und denjenigen, die beim Herrichten des Saales sowie der schönen Tischdekoration tätig waren. Sie alle haben es erst möglich gemacht, dass die Wanderfreunde wieder einen so harmonisch weihnachtlichen Nachmittag erleben duften, stellte die Vorsitzende fest. Zwischen den Weihnachtsliedern trug Ute Rossmann ein weihnachtliches Gedicht vor.

Die Kinder freuten sich, als endlich der Nikolaus kam. Mit dem Lied „Lasst uns froh und munter sein“ wurde er auf die Bühne begleitet. Bevor der Nikolaus die Kinder mit einer Tüte voll Leckereien beschenkte, trugen einige Kinder ein Gedicht oder ein Lied vor. Musikalisch wurde der Nikolaus wieder verabschiedet.

Kerima Zubrod wünschte allen Anwesenden ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start in das neue Wanderjahr 2023. red