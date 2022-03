Mit Kindern über Krieg sprechen

Bensheim. Die aktuelle Situation in der Ukraine beschäftigt Kinder und Jugendliche oft mehr, als man vermutet. Es ist wichtig, die Sorgen der Kinder ernstzunehmen, und sie mit ihren Ängsten nicht alleine zu lassen, schreibt das Familienzentrum Bensheim in der Ankündigung einer Online-Gesprächsrunde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wie das geschehen kann und was es auch mit unseren eigenen Ängsten zu tun hat, darüber wollen wir uns austauschen und mögliche Wege erfahren“, heißt es in der Pressenotiz. Jürgen Breustedt bietet am Freitag, 18. März, von 19.30 bis 21 Uhr zum Thema „Wie sprechen wir mit Kindern über den Krieg“ eine digitale Gesprächsrunde über Zoom an. Es wird ein Teilnehmerbeitrag erhoben.

Verunsicherung und Ängste

In der Ankündigung heißt es: Die Informationsflut ist enorm: Im Radio und im Fernsehen, aber auch in sozialen Medien und in Schule oder sogar Kita werden Kinder und Jugendliche mit Nachrichten vom Krieg in der Ukraine konfrontiert, vielleicht sogar überflutet. Zudem nehmen sie natürlich wahr, was Eltern und andere Erwachsene sagen und wie sie reagieren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Diese Eindrücke über das Geschehen können verunsichern und Ängste auslösen, da Kinder und Jugendliche das Gehörte und Gesehene meist nur schwer einordnen können. red