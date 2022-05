Mit Kettensäge Baum gefällt, Spielgerüst und Wippe auf Bensheimer Spielplatz beschädigt

Bensheim. Mit einer Kettensäge sind am Donnerstagmorgen (26.) verbotswidrig Fällarbeiten auf einem Spielplatz in Bensheim durchgeführt worden. Ein ausgewachsener Baum, ein kleineres Spielgerüst sowie die Wippe auf dem Kinderspielplatz in der Riedstraße fielen den Arbeiten zum Opfer. Der Schaden liegt bei mindestens 2500 Euro, wie die Polizei berichtet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Anwohner hörte gegen 4 Uhr im Schlaf die betriebene Kettensäge und ging davon aus, dass es sich um einen Traum handeln würde. Am Morgen stellte er dann die Schäden fest.

Die Ermittler des Kommissariats 41 übernehmen den Fall und sind für sachdienliche Hinweise auch telefonisch unter 06251 / 8468-0 erreichbar.