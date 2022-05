Mit Jugendlichen aus Bensheim ins Gespräch kommen

Bensheim. Die marokkanische Kulturgemeinschaft organisierte am Wochenende eine Veranstaltung unter dem Motto „Jugend stärken“. Der Vorstand zog hier eine sehr positive Bilanz.

Sowohl in ihren Räumlichkeiten als auch im Rahmen einer Streetwork-Aktion sei auf den Bedarf der Jugendlichen in Bensheim eingegangen worden. Die Bedarfsermittlung sei der Schlüssel, um eine pädagogische Unterstützung zu gewährleisten. Für diese Aktion wurden Vereinsmitglieder und Kooperationspartner aus Neu-Isenburg involviert. Das Ganze wurde durch die pädagogische Leitung von Mostafa Ben-et-taleb durchgeführt, der ehrenamtlich den Sozialdienst der marokkanischen Kulturgemeinschaft leitet.

Die Vereinsräumlichkeiten waren das ganze Wochenende über zugänglich. Die Veranstaltung war sehr gut besucht. Rund 50 Jugendliche wurden im Rahmen der Sozialberatung in den Räumlichkeiten der Kulturgemeinschaft sowie der Streetwork-Aktion (Fußgängerzone, Bahnhof und andere Orte) erreicht.

Ziel der Veranstaltung war es, auf die sozialpädagogischen Angebote des Vereins aufmerksam zu machen, die Jugendlichen zum Ehrenamt zu motivieren, um einen sinnvollen Alltag gestalten zu können, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Verein vermittelt seit Jahren die Jugendlichen in adäquate Ausbildungsverhältnisse. Freizeit- und Bildungsangebote finden regelmäßig am Wochenende und nach Terminvereinbarung statt.

Zum Abschluss der dreitätigen Veranstaltung wurde ein gemeinsames Mittagessen und ein Teeabend mit den anwesenden Jugendlichen organisiert.

Der Verein arbeitet außerdem präventiv und schöpfe alle pädagogischen Möglichkeiten aus, Maßnahmen gegen Jugendkriminalität zu ergreifen, heißt es weiter. Hier sei die pädagogische Gesprächsführung von großer Bedeutung. Die sprachlichen Kenntnisse stellen darüber hinaus einen großen Vorteil dar. Es sind mehr als zehn Nationalitäten im Verein vertreten.

Der Verein bietet nicht nur Unterstützung für Jugendliche, sondern für alle gesellschaftlichen Zielgruppen und ist seit Jahren offen für die Kooperation mit allen Akteuren der Sozialen Arbeit im Kreis Bergstraße, heißt es abschließend. red