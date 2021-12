Mit Heiligabend ist das Ziel erreicht

Bensheim. Heute ist Heiligabend und damit ist auch das Ziel des lebendigen Adventskalenders erreicht. Das Team der Familienkirche lädt zu den Gottesdiensten in und an den Kirchen des Pfarreienverbundes ein sowie zu einem Besuch an der Krippe. Die Verantwortlichen wünschen auf diesem Weg gesegnete Feiertage und bedanken sich bei allen, die den Lebendigen Adventskalender mitgestaltet und besucht haben.

Alle Stationen des Lebendigen Adventskalenders können noch bis zum 27.12. aufgesucht werden, zur besseren Orientierung befindet sich auf der Homepage des Pfarreienverbunds eine digitale Karte: https://katholische-kirche-bensheim.de/adventskalender/

Wer Anregungen oder Nachfragen zum Lebendigen Adventskalender loswerden oder über die Veranstaltungen der Familienkirche informiert werden möchte, kann die Verantwortlichen über folgende Mail-Adresse erreichen: lebendiger-adventskalender@katholische-kirche-bensheim.de red