Bensheim. Die Bensheimerin Barbara Ottofrickenstein-Ripper ist am kommenden Mittwoch (10.) mit ihren beiden Meerschweinchen in der RTL-Sendung „Wir lieben Tiere – Die Haustiershow“ zu sehen.

In dem neuen Format, das seit Ende Februar täglich im Fernsehen läuft, dreht sich alles um Haustiere und ihre Besitzer. Verschiedene Tierprofis beantworten Fragen von Tierbesitzern und gehen Problemen auf den Grund. Für die Dreharbeiten war die Auerbacherin mit ihren beiden Meerschweinchen Curly Holly und Rex Lothar Ende November in Köln. Jetzt freue sich die ganze Familie auf die Ausstrahlung, schrieb Barbara Ottofrickenstein-Ripper an die Redaktion. red