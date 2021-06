Mit großen Vorhaben ins Jubiläumsjahr

Bensheim. Trotz schulischem Stop-and-go-Rhythmus mit Distanz- und Wechselunterricht sieht der Förderverein des Alten Kurfürstlichen Gymnasiums erste Silberstreifen am Horizont. Bei seiner Online-Mitgliederversammlung wählte er einen neuen Vorstand, beschloss einen umfangreichen Förderplan und kündigte für den Herbst ein Jubiläum an. Der Verein feiert dann seinen 25. Geburtstag.

Der noch amtierende Vorsitzende Thomas von Machui beglückwünschte die Schule zum bemerkenswerten Stand der Gebäudesanierung, fünf Jahre nach dem ersten Spatenstich. Trotz Corona habe auch der Verein seine Aktivitäten im letzten Jahr keineswegs eingestellt. Sie reichten von „Logbüchern“ als Willkommensgeschenk für 5. Klassen, Buchpreisen für hervorragende Leistungen und Bibliotheksmobiliar über die Unterstützung von Mathewettbewerb, Chorarbeit und English Theatre, die Optimierung der Veranstaltungstechnik und die Wartung der Solaranlage bis hin zu Tischtennis-Platten. Außerdem fördert der Verein weiter die Renovierung der alten Schulküche, die nun fast fertig ist.

Der Förderverein hat die Renovierung der AKG-Schulküche unterstützt. © Verein

Schmerzlich vermisst werde am AKG die Cafeteria als Ort der Begegnung und als Einnahmequelle für Schulprojekte. Sie ist seit vielen Monaten geschlossen.

Appell an die Schulverwaltung

Im Blick auf die Erfahrungen des letzten Jahres erinnerte Vorsitzender von Machui an die lange angekündigten Mittel aus dem „Digitalpakt“ und appellierte an den Schulträger: „Nehmt mehr Geld für eine Bibliothekarin und eine ortsnahe IT-Fachkraft in die Hand.“

Beim Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft im Kreis Bergstraße habe der Verein kürzlich die Installation einer zweiten Solaranlage auf dem Dach der AKG-Mensa angeregt. Eine erste Antwort war positiv: Der Kreis wolle mit einem eigenen Programm möglichst viele Schuldächer nutzen. Von Machui hofft, dass das Vorhaben rasch angegangen wird.

Schulleiterin Nicola Wölbern dankte dem Förderverein, der im vergangenen herausfordernden Jahr nicht nur finanziell eine große Stütze gewesen sei. Etwa Dokumentenkameras oder Mikrofone konnten rasch beschafft werden. Unterstützung für die IT-Ausstattung kam außerdem von der Hopp Foundation. Die AGs wurden nach Möglichkeit online weitergeführt.

Der Dank der Schule galt auch finanziellen Hilfen bei diversen Video-Projekten wie für den Tag der offenen Tür, Big Band und Jugendchor. Das Video des Jugendchors wurde während der Mitgliederversammlung eingeblendet und ist mittlerweile auch auf der Homepage des AKG zu finden.

Im Distanzunterricht habe die Schule mit dem Videokonferenzsystem „Microsoft Teams“ stabile Lösungen aufbauen können und plädiere für seine weitere Nutzung, jedenfalls solange es keine geeignete hessische Alternative gebe. Renate Tapper, die Vorsitzende des Schulelternbeirats, unterstützte dieses Anliegen.

Derzeit 504 Mitglieder

Der Kassenwart des Fördervereins, Patrik Roeder, berichtete über die aktuellen Kennzahlen. Mit 504 Mitgliedern bleibt die Vereinsgröße stabil. Die Anschaffungskosten der Photovoltaik-Anlage, vor zehn Jahren auf der Sporthalle installiert, werden sich am Ende dieses Jahres amortisiert haben. Sie soll zehn weitere Jahre betrieben werden.

Da dies der letzte Kassenbericht von Patrik Roeder war, der das Amt an Stefanie Seitz abgibt, dankte ihm der Vorsitzende von Machui für sein Engagement, seine Sorgfalt und Zuverlässigkeit beim „Kerngeschäft“ des Fördervereins. Mit klugem Blick fürs Sinnvolle und Mögliche habe er über 13 Jahre der Schule außerordentlich geholfen.

An der Spitze des Vereins kam es zu weiteren Veränderungen. Zur neuen Vorsitzenden wählten die Mitglieder Sophie Dobrigkeit (kleines Bild), die seit 2013 als Stellvertreterin von Thomas von Machui fungiert. Auf der Position der stellvertretenden Vorsitzenden folgt ihr Alexandra Kümmel. Kassenwartin wurde Stefanie Seitz. Neu in den Vorstand kam Martina Fasser, die von Stefanie Seitz die Aufgabe der Schriftführerin übernimmt.

Als Mitglieder des erweiterten Vorstands wurden Nina Hechler, Anne Krampff sowie Thomas von Machui gewählt. Walter Cram folgt als Beisitzer dem ausscheidenden Wilhelm Karnbrock. Die Wahlleiterin, Renate Tapper, verzeichnete keine Gegenstimmen. Aufgrund ihrer Ämter gehören dem Vorstand ebenfalls die Schulleiterin, die Vorsitzende des Schulelternbeirats und die Schulsprecherin an.

Die einhellige Zustimmung der Mitglieder fand der vorgeschlagene Förderplan für 2021. Mehrere Dutzend kleinere und größere Vorhaben lassen sich verschiedenen Bereichen zuordnen: Fachschaften und Unterricht, Arbeitsgemeinschaften und Begabtenförderung, Schulleben, Ideenfonds, Sozialbudget, Unvorhergesehenes und als besonderes Projekt die Schulküche.

Nachdem die Mitgliederversammlung noch eine von den Kassenprüfern angeregte Satzungsänderung verabschiedet hatte, gab Sophie Dobrigkeit als neue Vorsitzende einen Ausblick auf das kommende Schuljahr. Im September steht das Eröffnungsfest des renovierten Hauptgebäudes mit Schulküche und Speichertheater an, zusammen mit dem 25-jährigen Jubiläum des Fördervereins. Außerdem sollen der Neustart der Cafeteria, ein Ehemaligentreff und die nächsten Career Nights vorbereitet werden. red